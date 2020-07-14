РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 июл. Сельскохозяйственная ярмарка в поселке Пироговский городского округа Мытищи продлится до 19 июля, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Сельскохозяйственная ярмарка по адресу: поселок Пироговский, улица Сазонова, 5Б, продлится до 19 июля. На ярмарке представлен широкий выбор плодоовощной продукции нового урожая, качественные продукты питания, товары народного потребления и, конечно, различные свежие подмосковные ягоды», - говорится в сообщении.

Режим работы ярмарки с 9:00 до 19:00.