РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. Чуть менее 130 многоквартирных домов подготовили к предстоящему отопительному сезону в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске продолжается подготовка к отопительному сезону. По состоянию на вторник работы завершены в 127 многоквартирных домах», - говорится в сообщении.

В котельных, ЦТП и многоквартирных домах проводятся следующие виды работ: промывка систем отопления, поверка манометров, гидравлические испытания (опрессовка). По окончании мероприятий сотрудники обслуживающей организации составляют паспорт готовности объекта.