РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июл. На диспансерном учете в Котельниках состоит 4 501 пациент, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На диспансерном учете в подмосковных Котельниках состоит 4 501 пациент. В Котельниковской поликлинике большое внимание уделяется пациентам с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Ведется регистрация больных, проводится диспансерное наблюдение 2 раза в год с полным обследованием», - говорится в сообщении.

В поликлинике есть «Школа артериальной гипертонии», где за 2019 год было обучено 544 человека, с начала 2020 года - 82 человека.

Согласно распоряжению министерства здравоохранения Московской области, пациентам, перенесшим острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, при котором были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием, выписываются бесплатно лекарственные препараты, согласно перечню в течение года с момента установления диагноза.

С июня 2020 года шести пациентам, перенесшим заболевания сердечно-сосудистой системы из вышеперечисленных, были выписаны бесплатно лекарства.