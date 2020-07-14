РИАМО - 14 июл. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в соцсети Instagram стратегический запас мороженого.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно поймать мороженое в сторис, сделав скриншот. Данный скриншот нужно выложить у себя в сторис, отметив на нем аккаунты @inmsk и @icecro_official. Аккаунты участников должны быть открытыми.

Итоги конкурса будут подведены в сторис аккаунта @inmsk 20 июля. Будут выбраны пять победителей. Они получат по 10 банок с мороженым разных вкусов и два йогурта. Доставка в пределах МКАД бесплатно.

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