РИАМО - 14 июл. В Москве сдали в эксплуатацию дом, по улице Профсоюзная, дом 32, который начали строить по программе реновации в январе 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации. За время возведения дома специалисты комитета и Центра экспертиз провели 13 проверок. Эксперты на всех этапах тщательно проверяли качество строительно-монтажных работ и отделки. Такой подход обеспечивает безопасность и комфорт для новоселов», — сказал руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В новом доме 105 квартир общей площадью 9,8 тысячи квадратных метров. Все квартиры с улучшенной отдельной. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения для коммерческих, социальных и культурных учреждений.

На прилежащей территории установили спортивные и детские игровые площадки, оборудовали зону для отдыха с урнами, скамейками. При строительстве были учтены потребности маломобильных групп граждан.

По программе реновации переселятся в новостройки жители 5174 домов. Программа была утверждена в августе 2017 года.