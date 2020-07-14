РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. Волонтер Мария Старостина из подмосковного Красногорска удостоена памятной медали президента РФ и грамоты губернатора Московской области, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Мария Старостина награждена памятной медалью президента России Владимира Путина, а также почетной грамотой губернатора региона Андрея Воробьева за оказание помощи жителям Московской области в период распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Награду председателю Красногорского штаба ВОД «Волонтеры Победы» Марии Старостиной передал заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области Владимир Костин.

Ставростина - выпускница гимназии №2, участвует в работе красногорского штаба волонтеров с первых дней его основания. Помимо волонтерской и общественной деятельности, интересуется танцами и фотосъемкой.

«Поздравляем с заслуженной наградой», - заключается в материале.