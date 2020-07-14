РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июл. Жители подмосковных Котельников провели приемку капитального ремонта домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Под руководством заместителя главы администрации Сергея Джеглава и в присутствии старших домов была осуществлена приемка работ капитального характера. А конкретно: систем электроснабжения - выполненных подрядными организациями ООО «Промстрой СК» и ООО «Мультисистема» в микрорайоне Белая Дача, в жилых домах 35, 43, 54, в доме 22 микрорайона Ковровый и 19 микрорайона Силикат», - говорится в сообщении.

В соответствии с актами приемки выполненных работ были осмотрены этажные вводнораспределительные щиты, электросчетчики, общедомовые системы освещения на предмет их соответствия с утвержденной проектной и сметной документацией, а также соответствия экологическим, строительным, пожарным нормам и правилам. В процессе приемки были выявлены незначительные замечания, которые будут устранены подрядными организациями в кратчайшие сроки.