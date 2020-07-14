РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 июл. Нарушителей, которые не занимались очисткой территории от борщевика Сосновского, привлекли к ответственности в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Состоялся объезд специалистами контрольного управления администрации городского округа Мытищи частных земель с проверкой на предмет произрастания борщевика Сосновского.

«Нарушители были выявлены вблизи деревень Юдино, Манюхино, Ульянково, Погорелки, Капустино и направлены в административную комиссию округа для составления протоколов и привлечения к административной ответственности в рамках действующего законодательства», - говорится в сообщении.

Собственники и арендаторы земельных участков в Московской области обязаны истреблять борщевик. С 2018 года муниципальные земельные инспекторы имеют право привлекать к административной ответственности тех, кто не принимает меры борьбы с борщевиком.