РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. На сайте регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» заработал личный кабинет клиента (ЛКК) для физических лиц - собственников индивидуальных жилых строений и квартир в МКД, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В настоящее время он работает в тестовом режиме и доступен для абонентов, которые получают отдельную квитанцию за вывоз отходов напрямую от регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск», АО «Мосэнергосбыт» или ООО «МосОблЕИРЦ». Потребители, которым присылают единый платежный документ (ЕПД) от МосОблЕИРЦ с графой «Обращение с ТКО» могут воспользоваться личным кабинетом единого расчетного центра Московской области», - говорится в сообщении.

Личный кабинет значительно упростит процесс оплаты услуги, в нем сохраняются все начисления и платежи, здесь можно сформировать квитанцию и акт сверки за выбранный период и заплатить за вывоз отходов в один клик. Электронная квитанция не отменяет доставку ее бумажной версии, а лишь повышает ее доступность для пользователя и напоминает о своевременной оплате коммунальных услуг.

Активный раздел ЛКК находится в верхнем правом углу на главной странице официального сайта «ЭкоЛайн-Воскресенск» по адресу: https://ecoline-voskresensk.ru/. Для входа в систему нужно зарегистрироваться и получить пароль для дальнейшего использования личного кабинета.

Регистрация в новом сервисе займет всего несколько минут.