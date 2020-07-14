РИАМО - 14 июл. Сетевая компания «Мособлгаз» перешла в режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, а также прогнозируемых сильных дождей и града, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Все 72 аварийные бригады предприятия укомплектованы необходимым оборудованием и находятся в полной готовности для предотвращения аварийных ситуаций», - говорится в сообщении.

В связи с прохождением грозового фронта над территорией Московской области усилен контроль над состоянием газораспределительных пунктов. Организовано круглосуточное надомное дежурство работников районно-эксплуатационных служб.

Также в филиалах компании проверили работоспособности автономных источников электропитания.

Местных жителей призывают в случае запаха газа незамедлительно звонить в круглосуточную аварийную службу по телефонам 104, 112.