РИАМО - 14 июл. Из-за прогнозируемых ливней 927 бригад коммунальных служб Московской области перевели в режим повышенной готовности, в бригадах работает более 10 тысяч специалистов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

«Для предотвращения последствий сильных ливней в регионе приведены в готовность 3,7 тысячи единиц спецтехники, из которых 360 компрессоров, 495 мотопомп и 163 передвижных насосов», — отмечается в материале.

В регионе завершилась ревизия, к бесперебойной работе подготовили 36 единиц спецтехники: самоходные насосные установки и дополнительное перекачивающее оборудования, используемое с помощью крана-манипулятора.

При аварийной ситуации из-за непогоды нужно обратиться в муниципальную единую диспетчерскую службу.

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