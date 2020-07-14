РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Пробка длиной около 3 километров образовалась на автотрассе А-107 в Подольске во вторник вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 18:25 на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на деревню Малое Толбино. Средняя скорость движения составляет 10 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, проспекте Ленина, автодороге «Южный обход» и других.