РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. Ежедневно свыше 30 пациентов получают помощь в фельдшерско-акушерских пунктах в составе первой горбольницы подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

«Ежедневно более 30 пациентов обращаются в фельдшерско-акушерские пункты ГБУЗ Московской области КГБ №1. Фельдшеры ведут приемы как в ФАПах, так и работают на выездах. ФАПов «Истра» и «Ильинское-Усово» принимают пациентов с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00, с 13:00 до 15:00 работают по вызовам. В субботу с 9:00 до 11:00 - в ФАПах, а с 11:00 до 13:00 - по вызовам.

Медики оказывают помощь на дому людям, которые в силу определенных обстоятельств не могут самостоятельно посещать медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Фельдшеры В ФАПе «Светлые горы» фельдшер принимает с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00, а с 12:00 до 14:00 осуществляет выезды к пациентам. В субботу с 9:00 до 13:00 - в ФАПе, с 13:00 до 15:00 - выезды.