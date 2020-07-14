РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июл. В подмосковных Котельниках проверили порядка 50% пожарных гидрантов, их также промыли, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На сегодняшний день 50% пожарных гидрантов в Котельниках промыты и проверены, а это позволяет гарантировать безопасность жителей. Своевременное техническое обслуживание пожарных гидрантов считается залогом их исправности в любой критической ситуации. Они являются частью водопроводной системы противопожарных городских сетей и располагаются в специальных колодцах под землей», - говорится в сообщении.

Правила обслуживания пожарных гидрантов ( ПГ) предполагают регламентированные работы дважды в год: весной и осенью. Но внешние детали водопроводной системы обязаны находиться под контролем постоянно. Обследование начинается с осмотра крышки колодца, в котором установлен ПГ, на предмет ее целостности. При открытии крышки люка проверяется наличие воды в колодце, что может указывать на возможные протечки, которые следует устранить.

В условиях жаркого лета, когда температура воздуха достигает 30 градусов, велик риск возникновения пожароопасной обстановки. В связи с этим специалисты водоканализационной службы МУЖКП «Котельники», в чьей зоне ответственности находятся все пожарные гидранты, расположенные в городском округе Котельники, проводят внеплановые проверки работоспособности данных инженерных объектов.

Во избежание застоя воды в стояке по причине попадания мусора в сливное отверстие выполняется профилактическая промывка системы.