РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. Жительниц Люберец от 18 до 35 лет приглашают принять участие в третьем ежегодном конкурсе «Мисс Живу Спортом 2020», организатором которого выступает портал «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Первый этап конкурса продлится до 25 июля.

«Прием заявок на сайте живуспортом.рф: на сайт загружается спортивная фотография и документ с рассказом о себе. Далее в Instagram в открытом доступе под хэштэгом #миссживуспортом2020 размещают видео до 1 минуты «Почему я живу спортом», в котором отвечают на вопрос и кратко рассказывают о себе (ФИО, возраст, вид спорта, разряд (звание), сколько занимается, нужно продемонстрировать навыки)», - говорится в сообщении.

Второй этап пройдет с 25 июля по 27 июля - отбор анкет; третий этап - с 28 июля по 6 августа. Определят финалисток путем онлайн-голосования на сайте живуспортом.рф. Четвертый этап состоится 8 августа - финал. Торжественное награждение победительницы конкурса организуют в рамках проведения «Дня физкультурника» в городе Красногорск.

В прошлом году победительницей конкурса стала тренер по фитнесу в гамаках и pole dance Наталья Чайкина из Дубны.