Жаркая погода и обильные дожди – идеальные условия для роста белых и подберезовиков, но, увы, сейчас грибы в московской области встречаются далеко не на всех направлениях. Где-то находят только лисички, где-то – лишь сыроежки. Обозреватель РИАМО изучила последние отчеты грибников в сообществе «Грибы в Подмосковье 2020» ВКонтакте и в Instagram, чтобы выяснить, куда и за какими грибами можно отправиться в Московской области.

Савеловское направление

Самые грибные места: станции Луговая, Некрасовская, Икша, Морозки, Турист, Власово, Талдом. Преобладают смешанные и хвойные леса.

Что собирать: белые, подберезовики, сыроежки, маслята, опята.

Алексей Хлудов (г.о.Лобня):

Лобня – мало, но есть! Набрал горсть лисичек, штуки три подосиновика разных размеров и один беленький.

Елена Медведева (Дмитровский г.о.):

Грибов у нас еще нет. Набрала лисичек на большую сковороду, но за ними мы специально не шли, да и не ходим обычно. Попалось с десяток умирающих сыроежек и несколько подберезовиков, которые уже доедают слизни. Ни белых, ни подосиновиков! Молодых грибов совсем нет. Думается мне, еще недели две точно у нас ничего не будет.

Ксения Стародубцева (Дмитровский г.о.):

В окрестностях деревни Жуковка грибы есть, но маловато, подберезовики и подосиновики червивые.

Опасное лакомство: можно ли есть ранние арбузы>>

Ярославское направление

Самые грибные места: станции Софрино, Пушкино, Ашукинская, Калистово, Абрамцево. Преобладают смешанные леса.

Что собирать: сыроежки, свинушки, опята, маслята, реже – белые, подосиновики, подберезовики.

Алекс Неважно (Сергиево-Посадский г.о.):

Грибы есть, но мало. В основном подберезовики, сыроежки и белые – их встречал в районе Абрамцево и Хотьково. Лисички, белые, подосиновики и подберезовики – в районе Краснозаводска, Пересвета и Сватково.

Анастасия Зайцева (г.о. Щелково):

У меня сегодня был день лисичек. Еще попались два белых – ножки червивые, а шляпки чистые. Удалось на ходу собрать литр земляники и черники, потому что остальные бежали за грибами, как лоси, а я старалась не потеряться.

Красные поля: как проходит сбор клубники в Подмосковье>>

Казанское направление

Самые грибные места: станции Черная, Гжель, Бронницы, Анциферово, Подосинки, Фаустово, Пески, Виноградово, Луховицы, Егорьевск.

Что собирать: подберезовики, подосиновики, белые, маслята, лисички.

Игорь Шилов (г.о. Шатура):

С грибами беда, зато черники хоть отбавляй!

Marina Liskova (г.о. Егорьевск):

Лисичек – тьма! Очень много полян а-ля «мечта грибника». Штук по 25-30 с одной такой собирали.

Кирилл Кострубяк (г.о. Воскресенск, д.Потаповское):

На днях забежал в лес по пути на дачу. Лисички заметно подросли, собирать их теперь в удовольствие, а вот благородные все «с мясом».

Как правильно выбрать клубнику>>

Павелецкое направление

Самые грибные места: станции Белые столбы, Востряково, Барыбино, Привалово, Шугарово. Преобладают лиственные и смешанные леса.

Что собирать: подберезовики, подосиновики, белые, лисички, сыроежки.

Марианна Анохина (г.о. Домодедово):

Набрали немного лисичек в Домодедове.

Татьяна Лыскович (г.о. Ступино):

Где-то на двоих набрали 15 беленьких, десятка два осиновых и лисичек горстку.

Смертельное лакомство: какими ягодами можно отравиться в Подмосковье>>

Курское направление

Самые грибные места: станции Гривно, Львовская, Колхозная, Чехов, Серпухов. Преобладает смешанный тип леса.

Что собирать: белые, подосиновики, подберезовики, сыроежки, лисички.

Михаил Улькин (Новая Москва, п. Рогово):

На днях поехал в Рогово. По краю леса собрал с десяток белых. Молодые – не червивые, чуток постарше – ноги съеденные. Попались один подосиновик, два подберезовика, пару горстей лисичек, в лесу много грибников.

Petrozavrus Setrosterios (Новая Москва, п. Щапово):

Белый гриб еловый здесь практически не растет, но сейчас сезон, поэтому попалось несколько экземпляров. Подберезовиков и подосиновиков почти нет. Есть белый гриб сетчатый, но его не особенно много. Есть лисички и шампиньоны. Почти полкорзины груздей, похоже, что перечных. Набралась почти корзина, но, в целом, грибов мало. Видел грибника с абсолютным нулем в ведре.

Наталия Ковалева (г.о. Чехов, пос. Любучаны):

За два часа – всего семь белых, но все червивые и изъедены слизнями!

И лисичек всего раза на два с картошкой пожарить.

Алексей Шорин (г.о. Чехов):

Три часа прогулки по любимым местам. Итог – немного лисичек и белые. Из хорошего – комаров стало меньше. Из плохого – грибов тоже меньше, и мелочь вся «с мясом».

Где собирать лесные ягоды в Московской области>>

Горьковское направление

Самые грибные места: Кудиново, станции Храпуново, Есино, Фрязево, 65-й километр, Дрезна, Усад, Покров, Омутище. Преобладают смешанные леса.

Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, рыжики, опята, маслята.

Оксана Эгамова (г.о. Балашиха):

Пробежалась два часика по лесу. Результат: белых – одиннадцать штук, все чистые и штук сорок – лисичек. Малина висит спелая, сыпется.

Галина Викторова (Орехово-Зуевский г.о.):

Лисичковый рай! И на удивление почти нет насекомых.

Взаимный осмотр и прививки: как защитить себя и близких от клещей>>

Киевское направление

Самые грибные места: станции Победа, Дачная, Бекасово, Селятино, Нара, Зосимова пустынь. Преобладают смешанные леса.

Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята, маслята.

Андрей Ракитин (Наро-Фоминский г.о.):

Набрал за час два пакета и одно небольшое ведерко лисичек.

Мария Громова (Наро-Фоминский г.о.):

Набрал лисичек, белых, немного подберезовиков. Взяла на пробу чуть-чуть перечного груздя. Валуи по-прежнему впереди планеты всей – куда ни плюнь, везде они, не собирает их никто.

Гадюки, клещи, болота и дикие звери: какие опасности ждут в лесах Подмосковья>>

Белорусское направление

Самые грибные места: станции Жаворонки, Петелино, Малые Вяземы, Голицыно, Хлюпино, Скоротово, Кубинка. Преобладают хвойные и смешанные типы леса.

Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, лисички.

Фото, сайт kak-pochemu.info

Вова Зингер (Одинцовский г.о., Перхушково):

Конечно, я люблю лес по соседству с дачей, и он меня не раз щедро одаривал. Но в этом году здесь нет подосиновиков, да и в прошлом было немного. А это мои любимые грибы с детства! Сегодня ездили в район Звенигорода вслепую, на разведку – не нашли подходящих мест совсем.

Лиана Аркан (г.о.Звенигород):

На днях собрал около двадцати белых, немного подберезовиков, лисичек, сыроежек, шампиньонов, начали появляться польские, маслята и моховики. Молодых белых стало больше, по сравнению с прошлой неделей. Также «трупов» стало меньше. Кроме белых и лисичек стала появляться и другая сборная солянка. Потихоньку зреет малина, а земляника отходит.

Юлия Кузнецова (Можайский г.о.):

Сегодня попала в сказку – иду по лесу, а вокруг столько грибов, самых разных! Но у меня, как у золушки, времени было в обрез. Поэтому мимо лисичек проходила и плакала.

Татьяна Боровицкая (Рузский г.о., левый берег Озернинского водохранилища):

Глаза, заточенные на подосиновики, округлялись и жмурились, когда под ноги кидались беленькие с воплями: «Привет! Я сюрприз!». Совершенно неожиданно – повыскакивали за сутки! Сидят под корнями очень старых елей, рядом древние березы, травы минимум, черника, ландыш, чуток лисички. Наливается черника.

Заготовка грибов на зиму: 5 необычных рецептов>>

Рижское направление

Самые грибные места: станции Опалиха, Нахабино, Дедовск, Снегири, Холщевики, Ядрошино, Румянцево. Преобладают лиственные и смешанные леса.

Что собирать: подберезовики, подосиновики, лисички.

Юлия Юнусова (г.о. Истра):

Ходили в воскресенье после обеда и ни на что даже не рассчитывали, но белые, хоть их и немного, очень порадовали. Крепкие и все чистенькие. Ну и горсть лисичек, кстати, очень крупных. До основных полян мы так и не добрались – выгнал проливной дождь.

Евгений Ровер (г.о.Истра):

Несколько дней в Истринском и Волоколамском направлениях льет дождь. В лесу так много воды, что даже не знаю, когда все просохнет.

Но, безусловно, это лучшее грибное лето для севера Подмосковья. Столько влаги давненько не сваливалось на эти края. Белые, лисички, куча сыроежек, поплавки заполнили леса этого направления.

Что касается чистоты грибов, скрывать не буду, это не в моем стиле – у белых все ножки в дырку, шляпы забираем. Изредка попадаются желто-бурые красавцы. В общем, «болетус эдулис» в полном ходу. Белый гриб идет сейчас еловый, поэтому надо идти в еловый лес.

Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? Викторина>>

Ленинградское направление

Самые грибные места: платформа Фирсановская, станции Подрезково, Поварово, Головково, Покровка, Фроловское. Преобладают хвойные и смешанные леса.

Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята, маслята.

Ольга Хачатрян (г.о. Химки):

Фирсановка! ПУСТО!

Надежда Абакшина (г.о. Солнечногорск):

Наконец-то пошли белые и подосиновики. Лезут малыши!

Александр Костюхин (г.о. Клин):

Пара часов – и вот корзина. Жаль, жена промокла – пришлось возвращаться. Главный трофей – огромный и чистый, как слеза, подосиновик.

Dmitrij Ris (г.о. Клин, д. Саньково):

Грибов нет. За два часа – горсть лисичек и 1,5 литра черники.