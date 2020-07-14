РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска начали собирать сведения, где нужно сделать ямочный ремонт во дворах, жителей просят подавать заявки, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«Для определения объема работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях и во внутриквартальных проездах микрорайона Львовский сотрудники территориального отдела инспектируют территорию и вносят сведения в систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

На дорогах и тротуарах общего пользования муниципального значения работы проведут в рамках муниципального контракта. Сделать заявку на ямочный ремонт жители могут, обратившись теротдел микрорайона по телефону 8 (496) 760-59-84, электронной почте gp_lvovsky@mail.ru.