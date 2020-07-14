РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 июл. Новых случаев заболевания коронавирусом не выявили в городском округе Мытищи за минувшие сутки, всего в округе 1 978 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 198 новых случаев коронавируса.

«Всего в Московской области зафиксировано 60 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 015 заболевших. Выздоровели и выписались 41 657 человек», - говорится в сообщении.

На территории городского округа Мытищи количество подтвержденных случаев коронавируса не изменилось с 13 июля, его диагностировали у 1 978 жителей муниципалитета.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.