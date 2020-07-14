РИАМО - 14 июл. В Можайском округе в поселении Горетовское остаются подтопленными 41 приусадебный участок и 15 дачных домов, за неделю от воды освободили 237 приусадебных участков и 135 дачных домов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Привлекаемые силы и средства: 17 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС 7 человек и 2 единицы техники», — отмечается в материале.

Из-за сильных ливней 8 июля в четырех садовых товариществах Можайского округа затопило 278 приусадебных участков и 150 частных домов.

Из-за подтоплений были эвакуированы 20 человек.