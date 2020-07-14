РИАМО - 14 июл. Реализованная в «Мосгазе» программа цифровизации газового хозяйства Москвы позволяет в режиме реального времени управлять всем газовым комплексом столицы из центральной диспетчерской, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Столичные газовики отмечают первый юбилей старта программы цифровизации газового хозяйства.

«Десять лет назад мы приступили к осуществлению системных мероприятий по комплексной автоматизации функций предприятия, и на данный момент «Мосгаз» придерживается планов, отраженных в национальных проектах», – отметил генеральный директор «Мосгаза» Гасан Гасангаджиев.

Главная и основная цель этих работ — повышение уровня контроля и управления, а также качества обслуживания крупнейшей в мире газораспределительной сети Москвы. Вся архитектура автоматизированных систем была поделена на два основных направления: автоматизацию оперативно-диспетчерского реагирования и автоматизацию производственных и технологических процессов.

Внедрение именно такого состава и структуры системы автоматизации выбрано с учетом специфики предприятия и особенностей организационного взаимодействия и технологического выполнения производственных задач.

Автоматизированная система измерения и контроля параметров газа (АСУРГАЗ) представляет собой централизованную иерархическую автоматизированную систему контроля и измерения параметров природного газа и состояния технологического оборудования на ГРП, которая состоит из трех уровней.

«Система позволяет осуществлять управление в дистанционном режиме из центрального диспетчерского управления, с максимальным исключением человеческого фактора. Мы наглядно показали преимущества такого подхода в период пандемии, когда работа персонала на объектах сократилась до минимума», — подчеркнул Гасангаджиев.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время автоматизированные программные комплексы полностью охватывают все основные производственные процессы предприятия, поэтому дальнейшая работа по автоматизации ориентирована на увеличение количества объектов автоматизации и развитие эксплуатируемых систем.