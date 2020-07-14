РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Во дворе домов на улицах Мраморная и Ульяновых в подмосковном Подольске в конце июля по просьбам жителей торжественно откроют новую спортивную площадку, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в рамках партийного проекта ВПП «Единая Россия» - «Народный контроль» проверили установку новой спортивной площадки во дворе домов №№4 и 6 на улице Мраморной и №17 на улице Ульяновых. В 2016 году в этом дворе демонтировали старую спортивную коробку. С тех пор поступали многочисленные обращения жителей о необходимости нового спортивного объекта, и площадку включили в проект благоустройства дворовых территорий 2020 года. В настоящее время заканчиваются работы по ее установке.

«Первый заместитель председателя совета депутатов, куратор партийного проекта Любовь Ушанева встретилась возле новой спортивной площадки с представителями управляющей компании и подрядчика. Торжественное открытие новой спортивной площадки запланировано конец июля» - говорится в сообщении.

Ушанева сделала ряд замечаний по монтажу ограждения. Она напомнила о необходимости нанести разметку покрытия в коробке, убрать мусор по внешнему периметру. Подрядчик принял замечания в работу.

Также депутат вместе с представителями УК проинспектировала прилегающую детскую площадку. Там выполнят мелкий ремонт ряда элементов.