РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Воспитанники объединения «Юный спасатель» совершили сплав по реке Нерская на байдарках, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях воспитанники любительского объединения «Юный спасатель» молодежного центра «Максимум» совершили байдарочный поход по реке Нерская. В ходе сплава ребята в совершенстве овладели техникой управления байдаркой на резких поворотах реки и при преодолении завалов», - говорится в сообщении.

Дети справлялись с поставленной задачей сообща, а также получили новые незабываемые впечатления.