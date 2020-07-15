РИАМО - 15 июл. Клиенты МТС Банк могут перевести деньги по номеру телефона более чем в 70 банков, это стало возможно после подключения банка к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России, говорится в сообщении пресс-службы МТС Банка.

Совершить перевод можно в мобильном приложении «МТС Деньги», теперь для этого не нужно указывать реквизиты счета и номер карты получателя.

«При переводах на сумму до 100 000 рублей в месяц комиссия не взимается. Кроме того, в рамках запуска МТС Банк не будет взимать с клиентов комиссию за перевод суммы свыше 100 000 рублей до 1 августа 2020 года», — отмечается в материале.

Чтобы пользоваться новой услугой необходимо обновить мобильное приложение «МТС Деньги». Сервис доступен на системах iOS или Android. В разделе «Переводы» клиенту нужно выбрать функцию «По номеру телефона», указать телефон получателя и сумму перевода. При необходимости нужно выбрать из списка банк получателя.

Минимальная сумма перевода равна 10 рублям, максимальная – 600 тысячам рублям. За календарный месяц можно перевести не более 1,5 миллионов рублей.

«До конца текущего года мы запустим пилоты по осуществлению платежей в пользу юридических лиц (C2B), что позволит клиентам рассчитываться за товары и услуги, пополнять лицевые счета МТС с использованием СБП в различных каналах обслуживания клиентов – терминалах самообслуживания МТС Банка, салонах МТС и так далее», — сказал вице-президент, член Правления, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич.

Директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников отметил, что клиенты банка оценят скорость работы и удобство использования сервисов, а продолжением сотрудничества с группой компаний МТС станет расширение клиентского опыта пользователей СБП.

Скачать приложение «МТС Деньги» можно на сервисах App Store и Google Play.