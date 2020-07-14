РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 июл. Застройщик Ingrad начал заливку фундамента нового детского сада в жилом квартале «Новое Медведково» городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Строящееся дошкольное учреждение станет вторым детским садом в квартале. Оно примет 200 детей. Воспитанники будут распределены на 9 групп, в каждой из которых разместятся раздевалки, игровые и спальни.

«В трехэтажном здании предусмотрены музыкальный и спортивный залы, а также медицинский блок с кабинетом логопеда и психолога. Завершить строительство объекта планируется в 2021 году. Всего в ЖК будут работать 5 детских садов, школа и лингвистическая гимназия. В настоящее время ведется проектирование третьего детского сада на 260 мест и новой школы на 1735 мест. Образовательное учреждение станет одним из самых больших в Московской области», – говорится в сообщении.

«Новое Медведково» – один из крупнейших жилых кварталов комфорт-класса в Подмосковье. На территории запроектировано 39 жилых домов, социальные объекты, а также многоуровневые паркинги и другие объекты инфраструктуры.

Квартал расположен в северо-западной части Мытищ, всего в 6 километрах от МКАД, рядом с уникальными природными объектами – Пироговским лесопарком и Клязьминским водохранилищем. Заселение ЖК «Новое Медведково» началось в 2016 году. Строительство новых корпусов ведется с опережением графика. Ввод в эксплуатацию последнего дома планируется осуществить до конца 2024 года.