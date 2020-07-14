РИАМО - 14 июл. Более 4,8 тысячи заявлений на поступление в медицинские колледжи Подмосковья подали абитуриенты с 20 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала приемной кампании прошло меньше месяца, но мы уже видим повышенный интерес к нашим областным медицинским колледжам. По некоторым специальностям – лечебному и сестринскому делу – конкурс вырос в два раза, по сравнению с прошлым годом, и превысил пять человек на место. Окончательные результаты приемной кампании будут известны в конце августа, когда будут опубликованы списки поступивших», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В этом году документы на поступление в медицинские колледжи в Подмосковье подают онлайн. Принимать документы на очную форму обучения будут до 15 августа.

В Подмосковье пять медицинских колледжей, которые готовят средних медицинских специалистов по акушерскому, сестринскому, лечебному делу, фармации, лабораторной диагностике и другим направлениям.