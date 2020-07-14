РИАМО - 14 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с предполагаемой вырубкой вековых лип и сосен в Перловском сквере в Мытищах, о которой сообщали местные жители, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В Перловском сквере около 200 деревьев были помечены кем-то в конце мая. Местные жители заподозрили, что деревья планируют срубить. Ими были направлены официальные запросы, опубликованы материалы в соцсетях. По поручению губернатора министр по информполитике Подмосковья Анастасия Звягина и министр благоустройства области Михаил Хайкин провели встречу с местной инициативной группой.

«Спасибо жителям за сигнал, крестики есть, мы их увидели. Здесь полоса землеотвода рядом с железной дорогой – гарантия того, что по всем нормам тут ничего нельзя строить. Слухи развеяны, все деревья будут сохранены. Аллея, действительно, красивая. Губернатор всегда говорит, что власть должна быть чуткой, поэтому поручил нам и главе приехать и разобраться в ситуации», - сказала Звягина.

Предположения местных жителей о планируемой вырубке были опровергнуты администрацией муниципалитета. Также инициативная группа жителей обратилась с просьбой поставить Перловский сквер на кадастровый учет и присоединить его к парку.

«Если участок не состоит на кадастровом учете, то это доказательство того, что здесь не будут строить. Законно строить можно только на участке оформленном. Любая стройка проходит публичные слушания и обсуждения. Здесь об этом даже никто не думал и ничего не планировал», - сказал Хайкин.

В свою очередь глава муниципалитета Виктор Азаров заявил, что территория с вековыми липами и соснами будет благоустроена. На сегодня она является охранной, все останется в первозданном виде.

«Единственное, что мы планируем с точки зрения развития этой территории - обновить освещение и установить малые архитектурные формы», - сказал Азаров.

Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин также отметил, что будет контролировать ситуацию, чтобы не допустить вырубки деревьев.