РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 14 июл. Выпадение более 60% месячной нормы осадков ожидается по 16 июля в Щелкове, с учетом прогнозов коммунальные службы городского округа приведены в режим повышенной готовности, сообщается в официальной группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В Щелкове работает штаб по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений. В случае необходимости будут задействованы силы и средства «Водоканала», «Теплоцентрали», аварийные бригады «Мособлэнерго», МОЭСК, МЧС и Центра гражданской защиты.

«Сейчас подготовлена к работе спецтехника: помпы для откачки воды, ассенизаторские машины, экскаваторы, автовышки и другое оборудование», – говорится в сообщении.

Все управляющие компании обеспечены необходимыми инструментами для отвода воды с придомовых территорий, а также бензопилами для удаления поваленных ураганом деревьев.

Ведется обследование ливневых канализаций на адресах, где ранее были выявили подтопления – на Проспекте 60 лет Октября, улице Талсинской, в микрорайоне Богородский. Специалисты осматривают гидротехнические сооружения. В случае необходимости будет привлечена дополнительная техника.

Дорожные службы также будут проводить мониторинг проблемных участков.