РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. Школу на 1,1 тысячи учеников и детсад на 150 мест планируют открыть в ЖК «Путилково» в подмосковном Красногорске к 1 сентября этого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

Пять школ и 10 детских садов планируется ввести в эксплуатацию министерством жилищной политики Подмосковья к новому учебному году.

«15 новых учреждений на 5 200 мест распахнут свои двери для детей Московской области 1 сентября. Это пять школ на 3 652 места и 10 детских садов на 1 590 мест», - сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она отметила, что строительство школ будет завершено в Красногорске, Балашихе, Королеве, Ленинском округе и Истре. Детские сады будут введены в эксплуатацию в Люберцах, Одинцове, Красногорске, Лыткарине, Раменском, Королеве, Ленинском округе (три сада) и в Балашихе.

«Так, в Красногорске в новую школу в ЖК «Путилково» смогут пойти 1 100 ребят, застройщик ГК «ПИК».<…> Дошкольные учреждения будут рассчитаны <…> в Красногорске в ЖК «Путилково» на 150 мест (ГК «ПИК»)», - добавляется в материале.

Кроме того, в ЖК «Нахабино Ясное», расположенном в горокруге Истра в непосредственной близости от поселка Нахабино горокруга Красногорск, планируют открыть школу на 550 мест.