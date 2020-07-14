РИАМО – 14 июл. Композитор и певец Юрий Антонов сообщил, что «советские» надбавки к пенсиям поддержат пожилое население России, так он прокомментировал новость о начислении ПФР дополнительных выплат гражданам, чей трудовой стаж начался до 1 января 1991 года, сообщает Nation News.

«Конечно, если человек работал в Советском Союзе, то обязательно нужно помогать. Эти люди престарелые, преклонного возраста - я поддерживаю такую идею», – подчеркнул певец.

Он обратил внимание на то, что в условия ограничительных мер пожилым людям как никогда нужна материальная поддержка со стороны государства. По мнению композитора, в целом нужно предпринимать действия по улучшению благосостояния среди пожилого населения.

Между тем, «советский стаж» – не единственная прибавка к пенсии, которую гарантирует ПФР. С начала следующего месяца работающие пенсионеры будут получать примерно на 271 рубль больше. А накопительные пенсии увеличатся на 3,19%.