РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Активистка молодежного центра «Максимум» Подольска рассказала прохожим о вреде наркотиков, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, 14 июля, специалистом по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» Василисой Власовой в микрорайоне Кузнечики на бульваре 65-летия Победы была проведена акция о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ, в ходе которой жителям раздали информационные буклеты», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия прохожим также рассказали о физическом вреде наркотиков и о том, как бросить их употреблять.