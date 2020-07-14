РИАМО - 14 июл. В московском районе Марфино открыли новый подземный пешеходный переход под путями Октябрьской железной дороги, связавший жилые кварталы со станцией метро «Фонвизинская», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Сегодня мы открываем подземный пешеходный переход под Октябрьской железной дорогой, который существенно повысит безопасность и комфорт жизни жителей Марфина. Благодаря новому переходу добраться до метро можно будет в 4 раза быстрее – всего за шесть минут», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что местные жители неоднократно просили построить переход, однако этот проект было сложно осуществить из-за большого количества коммуникаций, проложенных вдоль железной дороги. В итоге эти проблемы были успешно решены.

Жилые кварталы южной части Марфино находятся в пешей доступности от станции метро «Фонвизинская», но они отделены от нее Октябрьской железной дорогой. Из-за этого путь до метро у местных жителей занимал 20-25 минут. Строительство подземного пешеходного перехода в районе пересечения проектируемого проезда №2076 с улицей Кашенкин Луг с выходом к метро «Фонвизинская» начали в декабре 2018 года. Уже в июле текущего года работы были завершены.

Генпроектировщиком выступило ООО «МСК-9», генподрядчиком – ООО «Связьэнергомонтаж МО».

Общая длина перехода составляет 192 метра, что делает его одним из самых протяженных в Москве. Ширина составляет шесть метров, а высота – 2,3 метра. Для удобства маломобильных граждан в переходе установлены два лифта.

На прилегающей к переходу территории городские службы обустроили пешеходные дорожки с укладкой плитки площадью 700 квадратных метров, а также газоны площадью 0,6 гектара.

Как отметил Собянин, в связи с запуском наземного метро – МЦК и МЦД – значительно выросла потребность в пешеходных переходах через железнодорожные пути. Поэтому в ближайшие годы правительство Москвы планирует дополнительно открыть 26 переходов. При этом будут как отдельные переходы, так и объекты в составе новых и реконструируемых станций наземного метро.