РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 июл. Аллея лип в микрорайоне Перловка городского округа Мытищи будет сохранена, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«Жители микрорайона Перловка были обеспокоены предполагаемой вырубкой старинной липовой аллеи около железнодорожной станции. Земля находится в так называемой «красной линии», где вообще не может быть никакой застройки. Поэтому строительные работы здесь не планируются, липы и сосны будут сохранены, а в ближайшее время мы установим освещение для безопасной прогулки в вечернее время», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что вместе с главой Мытищ Виктором Азаровым, министром правительства региона по информационной политике Анастасией Звягиной и министром благоустройства Подмосковья Михаилом Хайкиным приехал на территорию, чтобы разобраться в ситуации по поручению губернатора Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.