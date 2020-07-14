РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 июл. На территории городского округа Мытищи в текущем году произведут устройство наружного освещения по 32 адресам, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Уже несколько лет на территории округа реализуется губернаторская программа «Светлый город».

«В рамках устройства наружного освещения мы запланировали работы по устройству наружного освещения по 32 адресам: детские игровые площадки – 17, дворовые территории – 5, улицы – 6, пешеходные зоны – 3, площадки для выгула собак – 1», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в текущем году установят: 117 светильников, 111 опор, 3 километра провода СИП. В рамках эксплуатации и текущего ремонта систем наружного освещения по итогам 2-го квартала текущего года заменили: 565 светильников, 19 опор, 1893 лампы, 2,2 километра провода на СИП.