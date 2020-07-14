РИАМО – 14 июл. Журналист «Дождя» Павел Лобков извинился за свое «фривольное поведение» с коллегами, он отметил, что раньше объятия и поцелуи на вечеринках считались нормой, сообщает Газета.ru.

Ранее в Сети появилось сразу несколько постов про домогательства со стороны мужчин, которые работают в российских СМИ. Среди тех, против кого выдвинули обвинения, были шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков и ведущий «Дождя» Павел Лобков.

«Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом», — написал Лобков на своей странице в Facebook.

В то же время Лобков отметил, что никогда не переходил границы, которые устанавливались в процессе общения.