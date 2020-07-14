РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июл. Жители подмосковного Подольска подали 50 заявок на соискание губернаторской премии «Мы рядом», прием заявок завершается во вторник, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодная премия губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в текущем году проходит в новом формате и под названием «Мы рядом». Она направлена на поощрение добрых дел, совершенных жителями Подмосковья в период борьбы с пандемией. Во вторник завершается прием заявок на соискание данной премии.

«Прием заявок проходит до 14 июля. До 28 июля на сайте премии будет проходить народное голосование. Из числа лидеров компетентное жюри определит лауреатов. От городского округа Подольск на данный момент подано 50 заявок. Размер каждой премии – 1 миллион рублей для 180 лауреатов», – говорится в сообщении.

Выдвинуть кандидатуру может каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеющий регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Московской области. Также заявку могут подать как инициативная группа (более 5 человек), так и руководитель организации, где трудится потенциальный лауреат премии. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-70.