РИАМО - 14 июл. Врачи больницы в Ногинске смогли спасти женщину, которая 1,5 месяца была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сейчас у пациентки тесты на коронавирус отрицательные, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В конце апреля в ногинский госпиталь, где принимали больных с коронавирусом, в тяжелом состоянии поступила женщина в возрасте 37 лет, на больничной койке женщина провела 60 дней, около 1,5 месяцев из них – подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Через два дня после поступления в больницу состояние пациентки резко ухудшилось. Она впала в кому более чем на месяц. Находилась в реанимации. Пройдя курс интенсивной терапии и длительную реабилитацию нервной системы, Юлия приблизилась к полному восстановлению», - сказала невролог Вера Виткалова.

На данный момент все тесты на Covid-19 у пациентки отрицательные. Сейчас она заново учится дышать, ходить, говорить и жить после коронавируса. В ближайшее время ее выпишут из больницы домой.