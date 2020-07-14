РИАМО - 14 июл. В столице в 15:00 порывы ветра достигли 14 метров секунду, а в новой Москве – 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Атмосферное давление в столице интенсивно понижается: за три часа падение составило 2 миллиметра ртутного столба. К Московской области приближается атмосферный фронт южного циклона», — отмечается в материале.

После 18:00 в городе прогнозируется усиление ветра до 16-21 метра в секунду. Кроме того, пройдут ливни с грозами.

За ночь в столице может выпасть около 48% июльской нормы осадков, которая составляет 94 миллиметра.

В Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы, а также «оранжевый» из-за сильных ливней.