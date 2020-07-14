РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В музее-усадьбе «Остафьево» - «Русский Парнас» в новой Москве недалеко от Подольска запустили экскурсионные прогулки на лодках по пруду, сообщается в группе «Музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас» в соцсети «ВКонтакте».

«Государственный музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас» 13 июля запустил экскурсионные прогулки на лодках по акватории пруда. Первым пяти посетителям, которые в этот день приобрели билеты на экскурсионную прогулку на лодках, директор музея-усадьбы «Остафьево» Юрий Евтюхин лично вручил годовые абонементы на вход в парк», - говорится в сообщении.

Продолжительность экскурсионной прогулки составляет 1 час. Количество человек в лодке не должно быть больше трех. Детям до пяти лет по правилам безопасности находиться в лодке нельзя. Участники лодочной экскурсионной прогулки по Остафьевскому пруду проходят инструктаж, получают все необходимое спасательное снаряжение и карту маршрута. Приобрести билеты в кассах музея можно с 10:00 до 20:00, а сам экскурсионный маршрут работает до 21:00.

«На лодках по живописному Остафьевскому пруду катались еще во времена Вяземских. Это один из самых живописных видов на главный усадебный дом и другие не менее прекрасные архитектурные достопримечательности. Мы приглашаем всех не только прокатиться на лодках, но и узнать много интересного в рамках экскурсионной прогулки», - сказал Евтюхин.

Большой пруд является важным элементом архитектурно-паркового ансамбля усадьбы, охватывает территорию с восточной и юго–восточной стороны. Образован в середине XVIII века запрудой речки Любучи, имел габариты 94 на 36 саженей. В XIX веке правый берег большого пруда занимали видовые площадки и каменные гроты. В настоящее время площадь пруда составляет 48,3 тысячи квадратных метров.

Проплыв вдоль берегов, гости перенесутся в эпоху дворянских прогулок, увидят с воды горбатый мостик, беседку «Храм Апполона», Ляпуновскую липу, плотину и многое другое, а также живущих здесь уток.