РИАМО - 14 июл. На Патриарших прудах в центре столицы местные жители обнаружили мертвого лебедя, на груди у него было ранение, сообщается на странице «Соседи. Белорусская — Новослободская — Маяковская» в Facebook.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что неизвестные якобы убили белого лебедя в районе Патриарших прудов в столице.

«Давайте избегать версий и кривотолков, пока не дождемся результатов экспертизы. На грудке либо затянувшаяся рана, либо гематома, — сложно разобрать. На камерах зафиксировано, как мужчина кормит лебедя», — говорится в сообщении.

Как уточняется, прибывшие сотрудники полиции забрали еду на экспертизу. Информации о зафиксированном насилии в отношении птицы на камерах наблюдения не поступало.

Жители района сами купили двух лебедей, кормили и ухаживали за ними. Решается вопрос, что делать со второй птицей.