РИАМО - 14 июл. В рамках поддержки столичных театров после режима самоизоляции все самые кассовые спектакли будут показаны на одной площадке Дворца культуры «ЗИЛ», сообщил журналистам генеральный директор Столичного цеха деятелей культуры Лев Ланцман.

Мероприятие будет организовано Столичным цехом деятелей культуры (СЦДХ) совместно с комиссией по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы.

«Мы хотим поддержать и выбрать все самые кассовые спектакли. Создать премию самого кассового спектакля. Возглавит это, конечно, театральный человек Евгений Герасимов. Предполагаем, что площадка театра театров будет в ДК «ЗИЛ». Там соберутся все самые лучшие спектакли, которые ставятся в московских театрах», - сказал Ланцман.

Театры в Москве откроются с 1 августа. Им необходимо будет соблюдать условие по загрузке зрительного зала не более чем на 50%.