РИАМО - 14 июл. На всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма в стране по поручению Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева направили приоритетные для региона проекты: «Руза заповедная», «Звенигородский вектор», «Экосистема «Гжельский ярус» и «Журавлиный край», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Выбраны наиболее проработанные проекты, которые реально могут заинтересовать туристов», — отметила заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Она добавила, что особенно привлекателен проект «Руза заповедная», который подразумевает создание семи туристических зон со строительством инфраструктуры. Он предполагает создание таких объектов туристической инфраструктуры, как «Юртовый глэм-кемпинг», «Хаски-деревня «Рузская Аляска», отели и санатории.

Проект «Экосистема «Гжельский ярус» подразумевает организацию туристической инфраструктуры, ориентированной на памятник природы областного значения «Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной системы». Здесь также можно будет увидеть растения и животных, занесенных в Красную книгу Московской области.

Проект «Журавлиный край» — это развитие потенциала природных территорий Талдома, и, в первую очередь, заказника «Журавлиная родина» и проектируемого природного парка «Журавлиный край». Этот природный комплекс входит в резервный список водно-болотных угодий международного значения и является ключевой орнитологической территорией России.

Проект «Звенигородский вектор» подразумевает создание экотроп и велодорожек от Саввино-Сторожевского мужского монастыря вниз по течению Москвы-реки, с объединением ценных природных систем, памятников истории и архитектуры в единый туристический маршрут. Вдоль маршрута планируется создать туристическую инфраструктуру.