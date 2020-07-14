РИАМО - 14 июл. На всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма в стране по поручению Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева направили приоритетные для региона проекты: «Руза заповедная», «Звенигородский вектор», «Экосистема «Гжельский ярус» и «Журавлиный край», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Она добавила, что особенно привлекателен проект «Руза заповедная», который подразумевает создание семи туристических зон со строительством инфраструктуры. Он предполагает создание таких объектов туристической инфраструктуры, как «Юртовый глэм-кемпинг», «Хаски-деревня «Рузская Аляска», отели и санатории.
Проект «Экосистема «Гжельский ярус» подразумевает организацию туристической инфраструктуры, ориентированной на памятник природы областного значения «Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной системы». Здесь также можно будет увидеть растения и животных, занесенных в Красную книгу Московской области.
Проект «Журавлиный край» — это развитие потенциала природных территорий Талдома, и, в первую очередь, заказника «Журавлиная родина» и проектируемого природного парка «Журавлиный край». Этот природный комплекс входит в резервный список водно-болотных угодий международного значения и является ключевой орнитологической территорией России.
Проект «Звенигородский вектор» подразумевает создание экотроп и велодорожек от Саввино-Сторожевского мужского монастыря вниз по течению Москвы-реки, с объединением ценных природных систем, памятников истории и архитектуры в единый туристический маршрут. Вдоль маршрута планируется создать туристическую инфраструктуру.
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