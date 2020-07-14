РИАМО - 14 июл. Жителей столицы предупредили о ливне и сильных порывах ветра во вторник, рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час 14 июля с сохранением до конца суток ожидаются дождь, местами сильный, гроза. При грозе — усиление северного ветра с порывами 16-21 метр в секунду», — сказал старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Москве Сергей Федченко.

Он добавил, что по возможности стоит отказаться от поездок на личном транспорте, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Находясь на улице, укройтесь в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны, не оставляйте детей без присмотра», - добавил Федченко.

В случае необходимости, нужно звонить по телефону «101» или по номеру 637-22-22.

Подтопления при ливнях: основные правила безопасности>>