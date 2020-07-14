РИАМО - 14 июл. При занятиях йогой нужно учитывать малейшие нюансы, иначе они могут навредить здоровью, рассказал в эфире радио Sputnik президент федерации йоги России Сергей Репин.

«Йога – это не только телесная практика мышц, но и движение энергии. Это серьезно сказывается на всем состоянии организма вплоть до психологического состояния», – сказал Репин в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что йога устанавливает баланс соответствия энергии. Если это делать самостоятельно и не учитывать нюансы, то это может привести к обратному результату.

Новичкам не следует самостоятельно заниматься по одним лишь видеоурокам. В них много моментов, которых можно не заметить.

«Если вы хотите просто заниматься любыми упражнениями, наверняка это будет полезно для здоровья, иногда это будет выглядеть как йога, в этом нет ничего страшного. Но если заниматься йогой серьезно, и если вы занимаетесь по видео без глубоких объяснений, это может серьезно повредить здоровью», – добавил Репин.