РИАМО - 14 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о присвоении имени Людмилы Данилиной гимназии №3 в Королеве, соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

«Присвоить имя Людмилы Петровны Данилиной Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Королев Московской области «Гимназия №3», - говорится в постановлении.

Людмила Данилина была директором «Гимназии №3» города Юбилейного с сентября 1990 года по август 2013 года, преподавательский опыт 49 лет. Ей были присвоены статусы «Почетный гражданин города Юбилейного Московской области», заслуженный работник образования Московской области, отличник народного просвещения, лауреат премии губернатора Московской области, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».