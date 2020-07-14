РИАМО - 14 июл. Сообщение неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре подмосковного Реутова оказалось ложным, сообщил официальный представитель ГО и ЧС муниципалитета.

«Прибывшие после звонка неизвестного, предупреждавшего о якобы возможном взрыве в торговом центре «Реутовский», расположенном рядом со станцией метро «Новокосино», кинологи обследовали территорию и не обнаружили взрывного устройства», - сказал представитель МЧС.

Он напомнил, что в 14:10 неизвестный позвонил на пульт оперативного дежурного МЧС и сообщил, что в одном из мусорных контейнеров, расположенных на территории супермаркета «Лента» в ТЦ «Реутовский» на Юбилейном проспекте, 2А, заложено взрывное устройство. Из торгового центра было эвакуировано порядка 500 посетителей и сотрудников.

«По предварительным данным, имеется информация, что личность звонившего уже установлена полицейскими, и это далеко не первый подобный звонок от него», - добавил представитель.

В соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса РФ телефонному террористу может грозить лишение свободы сроком до 10 лет. Ответственность наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет.