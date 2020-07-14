РИАМО - 14 июл. Если житель Подмосковья уверен в том, что не имеет каких-либо задолженностей, но столкнулся с тем, что его ФИО находится в банке данных исполнительных производств, то необходимо сразу обращаться к судебному приставу и предоставлять свои данные для решения проблемы, так как должником может оказаться полный тезка, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят из-за совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в ФССП исполнительных документов. Бывают случаи, когда два гражданина оказываются полными тезками, имеющими к тому же одинаковую дату рождения.

«В случае установления такого факта во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по номеру телефона горячей линии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области: 8 (495) 580-59-50, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН)», — говорится в сообщении.

Звонки от граждан по телефонам горячей линии принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.

Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы федерального закона от 28 ноября 2018 №451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника, — это могут быть СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН.

В настоящее время действие данного закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года.