РИАМО – 14 июл. В Солнечногорске прошли торги в электронной форме по аренде земельного участка площадью 945 квадратных метров, итоговая годовая арендная плата превысила стартовую в три раза, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

На лот претендовали восемь участников.

«За неделю с 6 по 10 июля 2020 года в Московской области в торгах по аренде земельных участков приняли участие 13 человек. В электронных аукционах по аренде имущества приняли участие пять человек», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области.