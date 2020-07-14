РИАМО – 14 июл. За неделю комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в единой информационной системе в сфере закупок 18 закупок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета.

«Из них девять — на услуги организации питания обучающихся образовательных учреждений в 2020 году», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что эти закупки объявлены в Серпухове, Одинцове, Лосино-Петровском, Люберцах, Озерах, Кашире и Подольске.

Московская область вошла в число лидеров в рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ за 2019 год. Регион уже не первый год удерживает лидирующую позицию в номинации «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок». Данный показатель определяет качество работы в субъекте Российской Федерации в части повышения грамотности в сфере закупочной деятельности участников закупок и представителей общественности.