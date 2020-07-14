РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. В поселке Малаховка подмосковных Люберец 25 июля пройдет пешеходная экскурсия, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Знакомство с историей дачной Малаховки предстоит жителям и гостям городского округа Люберцы 25 июля. Начало мероприятия в 15:00» ,- говорится в сообщении.

Участники пешей прогулки увидят ряд объектов, представляющих исторический интерес, узнают много занимательных фактов. В программе - посещение церкви апостолов Петра и Павла, Летнего и Петропавловского парков, стародачных мест, академии физической культуры и других.

Для участия в экскурсии обязательна предварительная запись по телефону 8(977) 258-58-97 или через обратную связь на сайте lubmvk-muzey.ru. Свои вопросы также можно задать по почте: malmus@mail.ru.

Сбор желающих прогуляться по дачной Малаховке пройдет возле КДЦ «Союз». Стоимость билета - 150-200 рублей.

Организатор экскурсии - музей поселка Малаховка – напоминает, что мероприятие будет проведено при соблюдении требований Роспотребнадзора.