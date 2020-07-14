РИАМО – 14 июл. За неделю в Подмосковье на торги выставили 44 объекта – объявлено о проведении пяти электронных аукционов и 39 «молоточных» аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно взять в аренду помещение для административно-бытовой, производственной деятельности в Королеве, стать обладателем нежилого помещения площадью 18,7 квадратного метра в Домодедове или же нежилого помещения площадью 46,8 квадратного метра в Коломенском городском округе», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, на неделе с 6 по 10 июля прошли девять аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков.

Посмотреть информацию об аукционах можно на едином портале торгов Московской области.